Lors de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 14 juin 2025 au siège du parti, Hadja Halimatou Dalein Diallo a adressé un vibrant message aux militants de Dixinn. L’épouse du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a salué l’engagement indéfectible de cette base militante, tout en soulignant son attachement personnel à cette commune.

« Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que fille de Dixinn. J’étais de Dixinn hier, je le suis aujourd’hui et je le resterai toujours. Personne ne pourra changer cela », a-t-elle lancé, sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Transmettant un message spécial de son époux, elle a exprimé la gratitude du président de l’UFDG envers les militants de Dixinn. « Le président Cellou Dalein Diallo me charge de vous remercier pour votre fidélité et de vous réaffirmer son engagement envers vous, militants de Dixinn. Aujourd’hui, je reconnais de nombreux visages familiers. Cela montre que vous êtes restés déterminés dans le combat, que ni l’argent, ni le mensonge, ni aucune pression n’ont pu vous faire changer de camp. Pour cela, je vous dis merci du fond du cœur », a-t-elle affirmé.

Dans une ambiance survoltée, elle a interpellé la foule : « L’engagement envers Cellou Dalein, c’est pour toujours, n’est-ce pas ? » Une question qui a provoqué une ovation spontanée dans la salle.

En conclusion, Hadja Halimatou Dalein a réaffirmé la loyauté des militants de Dixinn envers le parti : « Si je suis là aujourd’hui, c’est pour vous remercier de votre mobilisation et de l’amour que vous portez à l’UFDG et à son président. À Dixinn, c’est l’UFDG, et rien d’autre. »