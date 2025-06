Le top départ des épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2025, a été donné ce lundi 16 juin sur toute l’étendue du territoire national. À Ratoma, c’est au lycée des jeunes filles de Lambanyi, dans la nouvelle commune du même nom, que le lancement officiel a eu lieu, en présence des autorités éducatives, communales et des forces de sécurité.

En présidant la cérémonie, Christophe Lamine Kadouno, directeur communal de l’Éducation (DCE) de Ratoma, a livré les chiffres clés pour sa juridiction : « Nous avons au total 53 centres au sein de la commune de Ratoma pour le BEPC session 2025. Un centre franco-arabe qui a 425 candidats. Les 52 autres centres relèvent de l’enseignement général. Nous avons un total de 23 823 candidats, dont 12 000 filles », a-t-il précisé.

Le DCE a ensuite lancé un appel à la rigueur et à la responsabilité, notamment à l’attention des surveillants. « C’est l’examen le plus tumultueux à cause de l’adolescence des enfants. Nous demandons aux surveillants d’être beaucoup plus vigilants puisqu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. Les programmes d’enseignement ont été largement donnés, il n’y a pas eu de perturbations. Nous suggérons que tout soit au point pour que chacun puisse s’auto-évaluer pour un meilleur résultat.»

Cette année, une nouveauté notable marque l’organisation des examens à Ratoma : l’implication des autorités locales. « La particularité cette année, c’est l’implication des mairies dans la gestion des examens. Elles ont participé à l’aménagement des centres, à la supervision et à créer des conditions idoines pour la meilleure exécution des épreuves. Le slogan reste toujours le même : tolérance zéro », a insisté Christophe Lamine Kadouno.

Présent à la cérémonie, Youssouf Moria Cissé, vice-président de la délégation spéciale de Lambandji, a, quant à lui, adressé ses encouragements aux candidats.

« Nous souhaitons à tous les candidats de passer le meilleur examen et que les meilleurs puissent se distinguer dans le lot, avec des lauréats. Je pense qu’ils ont passé neuf mois de dur labeur, de révision et de cours. Donc, c’est le moment de concrétiser tout cela par l’examen. Nous demandons au bon Dieu que tout se déroule dans les meilleures conditions, dans tous les centres », a-t-il formulé.

Sous haute surveillance et avec un engagement renforcé des autorités, la session 2025 du BEPC à Ratoma s’annonce sous le sceau de la rigueur et de l’espoir.