Des lycéennes et collégiennes ont bénéficié des notions relatives à l’utilisation de serviette hygiénique pendant le cycle menstruel, ce mardi 15 juin 2021, au Lycée Donka, à Conakry.

En Guinée, nombreuses sont ces jeunes filles en âge de puberté qui ignorent l’usage des serviettes hygiéniques pour se rendre propre, lors de leurs menstrues. Par ailleurs, certaines se retrouvent face à un manque de moyens pour faire face au prix du coton vendu dans les pharmacies.

«Elles se débrouillent avec ce qu’elles ont. Et avec ce qu’elles ont, elles peuvent attraper des infections. Donc c’est pour cela qu’on a décidé de mettre sur pied la fabrication des serviettes hygiéniques lavables. Ensuite on a décidé de descendre dans une école pour pouvoir causer, échanger avec les jeunes filles, parce que nous sommes en Afrique, les règles sont un peu tabou. Donc généralement les jeunes filles à chaque fois qu’elles ont leur règle, quand ça coule sur leurs pieds, elles ne sont pas informées, elles vont vers leurs copines qui ne sont pas forcément des bonnes conseillères ou qui ne sont pas plus informées qu’elles. C’est pourquoi on a décidé de venir échanger avec nos petites sœurs afin de mieux les outiller», explique Exige Careme, présidente de l’ONG “Santé Espoir”, qui a rencontré des lycéennes dans leur établissement à Donka, mardi 15 juin 2021.

Publicité

Ce cadre d’échange avec ces jeunes filles, permettra d’élargir la sensibilisation au niveau d’autres filles dans les familles et autres zones. «Les règles, ce n’est pas un tabou, c’est un phénomène naturel qui arrive à la femme, et quand ça vient on doit être content parce que c’est un signe de la santé de reproduction», poursuit docteur Careme.

Ces filles qui bénéficient de ces formations, sont appelées à les démultiplier auprès de leurs camarades filles en classe, afin qu’elles puissent pleinement prendre leur rôle en main, a dit le proviseur du lycée Donka. «Quand on ne maîtrise pas ses périodes mensuelles, cela amène à des grossesses non-désirées et cela met un frein à l’apprentissage…», a rappelé Mamadou Dian Camara.

Le ministère de la Jeunesse compte s’investir dans le cadre de la santé de la reproduction, en accompagnant des initiatives de ce genre, assure Moussa Condé, conseiller chargé des questions de l’emploi des jeunes au ministère de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes.

Le département compte aussi assister d’autres associations et Ong de jeunes, afin de prendre ce bon exemple qui s’inscrit dans l’émancipation de la jeune fille.