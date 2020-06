A compter du 15 juin 2020, le Chef de l’État a décidé de prolonger l’État d’urgence sanitaire pour une période de 30 jours. Ce délai pourrait coïncider à la date d’appel à manifester du Front national pour la défense de la Constitution.

Néanmoins, les anti-nouvelle Constitution restent fermes sur leurs décisions de ne reculer d’un iota face à ce qu’ils qualifient de l’injustice.

Contre toute attente de nombreux citoyens, Alpha Condé a annoncé le prolongement de l’Etat d’urgence sanitaire et effectué un modeste allègement du couvre-feu qui au lieu de 22heures, passe de 23heures à 4 heures.

Au Fndc, pas trop de commentaires. Les responsables affirment avoir la ferme volonté de poursuivre leurs combats. Car le président profite de cette période de couvre-feu pour procéder aux « enlèvements » des opposants à la nouvelle Constitution, regrette le chargé des opérations de la structure.

« Nous n’avons pas d’avis par rapport à cela. Nous avons pris une décision et nous travaillons sur la décision. L’État d’urgence sanitaire est exploitée par le gouvernement pour pouvoir kidnapper, traquer et séquestrer les militants et les responsables du Fndc dans les différentes prisons du pays. Ensuite, dérouler leur agenda politique », fustige Ibrahima Diallo.

Et pour sauver la démocratie, à l’en croire, le Fndc mènera ses combats jusqu’à obtenir une victoire, et faire en sorte que ses militants et responsables incarcérés soient libérés, s’engage M.Diallo.

Il faut rappeler que le Fndc compte reprendre ses séries de manifestations le 8 juillet 2020.