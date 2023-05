Rio Tinto, l’une des plus grandes sociétés minières au monde, réalise des progrès significatifs dans les travaux de construction de la mine et du chemin de fer à Simandou, situé à Beyla, au Sud-Est de la Guinée. Ces développements d’envergure témoignent de l’engagement continu de l’entreprise envers le projet Simfer.

Le projet Simfer, supervisé par Rio Tinto, se distingue par la mobilisation de plus de 2 300 personnes, dont 93% sont des travailleurs guinéens. L’accent est mis sur la construction du site minier ainsi que du chemin de fer reliant Beyla à Kérouané. Cette implication locale souligne l’importance accordée au développement économique et social du pays.

D’ici la fin de l’année, Rio Tinto prévoit de mobiliser 6 000 travailleurs supplémentaires afin d’accélérer les travaux de construction de la mine et du chemin de fer. Cela contribuera non seulement à renforcer l’économie locale, mais aussi à créer des emplois et des opportunités pour la population guinéenne.

La sécurité demeure une priorité absolue pour Rio Tinto. Des mesures rigoureuses sont mises en place pour garantir la protection des employés ainsi que des communautés environnantes. L’entreprise s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité, tout en minimisant l’impact environnemental de ses activités.

Du côté de la mine de Rio Tinto, les prochaines étapes prévoient une mobilisation supplémentaire d’environ 3 500 travailleurs. L’accent sera mis sur les travaux de terrassement en vrac, tout en favorisant l’emploi local. Les aménagements du camp temporaire avancent conformément au plan, avec la construction de deux grandes plateformes par des entreprises guinéennes. Ces plateformes accueilleront des camps d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 3 300 travailleurs. La construction utilise exclusivement du ciment produit localement.

Parallèlement, les travaux d’amélioration des routes autour de la mine se poursuivent, avec la participation d’entreprises guinéennes. Un accent particulier est mis sur la sélection d’une entreprise guinéenne qui assurera l’entretien des routes tout au long de la phase de construction.

Le chemin de fer de Rio Tinto, qui joue un rôle crucial dans le projet Simfer, progresse également de manière significative. L’évaluation d’impact environnemental et social de l’embranchement ferroviaire a été menée avec succès l’année dernière. La mobilisation de l’équipe de construction a débuté en octobre 2022, et l’objectif est de mobiliser 2 500 travailleurs supplémentaires, ainsi que les équipements de construction nécessaires.

Des travaux géotechniques sont en cours pour finaliser la conception de l’embranchement ferroviaire, y compris l’échantillonnage et l’analyse du sol. D’ici le troisième trimestre 2023, 4 000 mètres de forage seront réalisés. Les matériaux de construction et les machines de chantier, tels que des excavateurs, des bulldozers et des grues, ont été commandés pour soutenir la construction du chemin de fer.

Rio Tinto a commencé à mobiliser son contractant ferroviaire sur le site, qui établira quatre camps de construction le long de l’embranchement de Simfer. Ces camps permettront d’accueillir un total de 2 000 travailleurs et faciliteront la réalisation simultanée des travaux sur des sections de 20 km de la voie ferrée. De plus, le camp sera alimenté en énergie propre grâce à l’utilisation de panneaux solaires.

La construction du chemin de fer comprendra également la réalisation de 4 ponts et d’un tunnel de 900 mètres, témoignant de l’ampleur et de la complexité de ce projet d’envergure.

Rio Tinto Simfer continue de progresser rapidement, tout en mettant l’accent sur l’engagement envers la main-d’œuvre locale, la sécurité et le respect de l’environnement. Ce projet majeur aura un impact significatif sur l’économie guinéenne et ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement durable du pays.