Alors que Téhéran poursuit ses ripostes aux frappes israélo-américaines, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, ce dimanche 15 mars.

“Je l’ai appelé à mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l’Iran mène contre les pays de la région, qu’elles soient directes ou via des proxies, comme au Liban et en Irak”, a twitté Emmanuel Macron.

Le chef de l’État français explique avoir rappelé que la France n’intervient dans le conflit que dans un cadre strictement défensif, visant à protéger ses intérêts, ses partenaires régionaux. Il juge dès lors “qu’il est inadmissible” que la France soit ciblée par des frappes iraniennes.

Provoquée par les frappes israélo-américaines ayant tué le Guide suprême iranien, Ali Khamenei, le 28 février, la guerre s’est étendue à l’ensemble du Moyen-Orient. En représailles, Téhéran continue de viser des bases militaires américaines dans la région, tandis qu’Israël est également ciblé par des drones et des missiles iraniens.

“L’escalade incontrôlée à laquelle nous assistons plonge toute la région dans un chaos aux conséquences majeures aujourd’hui et pour les années à venir. Les populations, en Iran comme partout dans la région, en sont les victimes”, souligne Emmanuel Macron. Il estime que seul un nouveau cadre politique et sécuritaire permettra d’assurer la paix et la sécurité pour tous.

“Un tel cadre doit garantir que l’Iran ne se dote jamais de l’arme nucléaire tout en traitant les menaces posées par son programme balistique ainsi que par ses activités de déstabilisation régionales et internationales”, précise-t-il.

Par ailleurs, l’Iran a déjà bloqué le détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ 20 % du transport maritime mondial de pétrole. “La liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz doit être rétablie au plus vite”, plaide le président français.