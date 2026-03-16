Invité de l’émission Le Marqueur sur Tele24, le directeur général adjoint de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), Alpha Boubacar Bah, s’est exprimé sur la crise de liquidité qui touche la Guinée depuis plusieurs mois. Il a notamment appelé les acteurs du circuit économique à privilégier le dialogue afin de favoriser une sortie de crise.

Au cours de son intervention, le DGA de l’ANRU a déploré la dimension communautaire que prend parfois le débat autour de cette situation économique. « Dans notre pays, il y a toujours des nostalgiques de ces genres de discours, de ces accusations fantaisistes, la recherche continue de boucs émissaires. Il faut dire que c’est déplorable », a-t-il déclaré.

Abordant la crise marquée par un manque de liquidités dans le pays, l’ancien responsable de l’UFDG a relativisé la situation tout en rappelant le rôle central de l’État dans la régulation économique. « Ça arrive dans d’autres pays, y compris les pays les plus développés. C’est un phénomène économique et financier. Donc le premier responsable, c’est l’État. Ce n’est pas le commerçant, ce n’est pas une communauté », a-t-il affirmé.

Poursuivant son analyse, il estime que les institutions économiques et financières sont les mieux placées pour expliquer les mécanismes de cette crise et éviter les interprétations approximatives dans l’opinion publique. « Sinon, lorsqu’on parle de crise de liquidité, il y a la Banque centrale, il y a le ministère de l’économie et des finances, il y a peut-être (…) si on posait la question à la Banque Centrale, chacun pouvait expliquer ça pour ne pas que chacun d’entre nous rentre dans ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit expert en tout, et ça crée trop de problèmes. Je dis qu’il y a des solutions à ça. Il y a des solutions qu’on peut proposer, mais c’est structurel », a-t-il ajouté, invitant la Banque centrale à prendre des mesures pour atténuer la crise.

Selon lui, des actions immédiates pourraient contribuer à rétablir la confiance entre les citoyens et le système bancaire. « La Banque centrale doit prendre des dispositions pour que tout de suite, en très court terme, injecter une certaine liquidité, mais de façon contrôlée pour éviter des effets inflationnistes, de façon contrôlée, et restaurer la confiance. S’il n’y a pas de confiance, si vous déposez supposons 10 millions dans une banque, demain, vous avez un baptême, vous avez un mariage, vous ne pouvez pas retirer plus de 2 millions alors que vous en avez besoin tout de suite, la prochaine fois, est-ce que vous allez le faire ? Non. Il y a un vrai problème de confiance entre les citoyens, les consommateurs, les entreprises, le système bancaire et la banque », a-t-il expliqué.

Pour Alpha Boubacar Bah, la restauration de cette confiance passe avant tout par un dialogue entre les différentes parties concernées. « Il faut qu’il y ait un dialogue entre les parties prenantes. Il faut que ce dialogue soit bien structuré ».

S’agissant de l’origine de cette crise, il pointe notamment la lenteur du système administratif. Selon lui, le problème ne réside pas tant dans l’absence de liquidités que dans leur circulation au sein de l’économie. « Le système administratif guinéen est très lent. Et lorsque les dettes de l’État ne sont pas payées, les entreprises ne sont pas payées, l’économie réelle n’absorbe pas de l’argent, de liquidité. Au fait, on n’a pas de problème de liquidité, le problème de circulation des billets, de l’argent. Et ça, l’État, à travers le ministère de l’économie, des finances et du budget, et tout le système, tout le circuit financier… Nous devons chacun se rappeler qu’on a une certaine responsabilité et accélérer, être diligent pour que les dettes intérieures soient payées aux entreprises, aux PME qui versent des salaires, qui payent les fournisseurs et ça va tourner », a-t-il expliqué.