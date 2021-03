Les responsables du Parti Avenir d’une Nouvelle Guinée (AGN), ont procédé le week-end dernier à Conakry, au renouvellement du bureau politique national de cette formation politique.

Au terme d’un congrès organisé à cet effet, c’est Mory Kaba, qui jusque-là coordonnait les activités de l’AGN depuis sa création, qui a été porté à la tête du Parti.

Dans son discours de circonstance ci-dessous, le nouveau patron de cette formation politique de l’opposition a décliné en trois (3) points ses priorités.

DISCOURS

Cher (e) s compatriotes ! Permettez moi de remercier Dieu dans toute sa miséricorde, de nous avoir donné ce jour, qui marquera la vie de chacun de nous ( membres du parti ), mais aussi celle de la vie politique en république de Guinée ; de remercier mes deux parents ( mon feu père paix à son âme et ma très chère mère) qui ont pu veiler sur moi en m’orientant dans la bonne direction par la grâce de Dieu ; de remercier ma famille, mon épouse pour leur soutien ; remercier tous les membres du bureau politique national du parti, qui ont voté pour moi en m’élisant à la tête de ce parti comme #Président, et aux membres qui n’ont également pas voté pour moi dans ce climat de démocratie dans toute sa plénitude ; remercier l’ensemble des compatriotes, sur les voix desquels nous comptons demain pour occuper les postes électifs et les exercer avec faste et brio ; remercier également M. Ibrahima KOUROUMA pour son sens du Fair-play en acceptant ma victoire avec beaucoup d’humilité.

Oui… sans risque de me tromper ; je crois avoir trouvé l’espace de démocratie tant souhaité en Guinée. Le parti où, les membres du bureau politique acceptent tout le monde, donnent l’opportunité élective à tout le monde, élisent sans animosité, sans rancoeur, sans égo dans un esprit de fair-play. Vous pouvez ( membres du bureau politique) dire désormais sous tous les cieux, d’avoir fait palpiter en moi l’une des plus grandes émotions qui marquera mon existence sur terre. Émotion positive, celle grace à laquelle, nous mènerons ( membres du bureau politique, membres des structures, membres adhérents et sympathisants) ensemble ce parti à bon port sur notre cheval de triomphe.

En revanche comme pour toute personne avertie, un pays se gère avec des idées. Des idées qui se retrouvent dans une bulle qu’on appelle : une idéologie.

Pour se faire, le parti l’A G N a choisi comme idéologie: LE CIRCONSTANCIALISME.

LE CIRCONSTANCIALISME tel que analysé par politologue, enseignant chercheur, universitaire Dr Ramadan Diallo, qui pense que : «le Circonstancialisme est une idéologie politique, économique et sociale, dans laquelle toutes les autres idéologies se retrouvent inconsciemment», «LE CIRCONSTANCIALISME est inconsciemment en marche».

Nous nous l’avons détaillé ainsi en 3 point :

1- Sur le plan politique: c’est une idéologie qui rassemble en son sein les circonstancialistes, les pragmatiques, les pragmatistes, les panafricanistes pour assurer un groupe parlementaire, assurer l’équité entre hommes et femmes, protéger les droits et libertés individuels et collectifs, actés par nos lois, en tenant compte des valeurs culturelles nécessaires ;

2- Sur le plan économique, il est la synthèse du socialisme primaire, du capitalisme dépassé, du libéralisme hybride, caractérisé par un interventionnisme étatique dans un cadre de partenariat public et privé dans lequel, l’État a les moyens de production sans pour autant empêcher les initiatives privées ;

3- Sur_le_plan_social, il garantit la répartition des richesses nationales à bon escient ;

Il garantit la santé et l’éducation pour tous ;

Il garantit la défense et la sécurité des personnes et de leurs biens ;

Il garantit la justice équitable, qui est le socle de la paix et de l’unité nationale.

Par ces quelques lignes chers ( es ) compatriotes, si c’est vrai que vous aimez cette nation, notre nation, la nation guinéenne ; notre pays, la République de Guinée que nous avons en commun et en partage ; nous ne vous demandons pas de nous suivre pour nous suivre, nous vous demandons de suivre la formation politique qui a les meilleurs idées de développement pour ce pays.

Faites une analyse comparative et synthèse de toutes les propositions d’idées, d’idéologies et voir ce parti qui a vraiment les atouts pour sortir ce pays de son marasme tant économique que socio-politique. Car choisir le meilleur, c’est choisir la nation, c’est choisir la République, c’est choisir la Guinée, c’est choisir les guinéennes et guinéens pour une Guinée réconciliée avec elle même, avec son histoire ; c’est également accepter une Guinée de paix, de vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans l’acception de tous et de chacun dans la différence.

A cet effet, nous invitons nos compatriotes mécaniciens, tailleurs, soudeurs, teinturiers, menuisiers, dockers, ouvriers de tout genre… les juristes, sociologues, économistes, politologues, enseignants, hommes d’affaires etc… à nous rejoindre. Non pas parce que notre parti s’appelle l’Avenir d’une Guinée nouvelle, mais parce que nous avons les meilleures idées pour sortir cette République de sa léthargie et faire d’elle, celle de nos espérances pour que vive et à jamais, LE POUVOIR DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE : LA DÉMOCRATIE.