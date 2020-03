Scrutin couplé du 22 mars: le Cercle des Acteurs Républicains (CAR) invite Alpha Condé à dévier les opposants et maintenir la date

Le Cercle des candidats engagés dans les élections législatives et référendaire était face aux médias ce lundi 16 Mars 2020 à maison de la presse. Objectif, rappeler aux institutions concernées qu’ils considèrent la date du 22 Mars 2020 comme date ultimatum pour la tenue effective des deux scrutins après 3 reports successifs.

20 partis signataires d’une déclaration exhortent la CENI à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en vue d’assurer un bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national le dimanche, contrairement aux velléités de la classe de l’opposition qui compte boycotter le processus.

Ils signalent par ailleurs l’ingérence des autres pays dans ce processus électoral qui violent selon eux, « toutes les prérogatives ». Ils les appelent ensuite à respecter la souveraineté du peuple de Guinée et surtout de s’abstenir de toute ingérence dans la gestion des affaires électorales, dont la résolution relève du domaine de la loi électorale et non politique.

S’inscrivant dans une logique de transparence, de la quiétude sociale mais aussi de la crédibilité du scrutin, ces partis politiques invitent toute la classe politique à faire preuve de responsabilité et de pondération.

Pour Ibrahima Sory Diallo, président de ADC -BOC, aucun report de ce scrutin ne sera toléré de nouveau: « du moment où nous avons démarré la campagne depuis février par nos propres moyens, aucun parti ne supportera un nouveau report compte-tenu de nos moyens financiers ».

Adama Hawa Bah