À la veille de la célébration de Noël, le 24 décembre 2025, l’archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly, a quitté provisoirement sa résidence Stella Maris de La Minière. La décision, motivée par des « raisons de sécurité », a été notifiée au Conseil diocésain du laïcat de Conakry (CDLC) à travers un courrier officiel. Une autre résidence, mise à sa disposition par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, lui a été attribuée à titre provisoire. Ce départ inattendu a rapidement suscité de nombreuses rumeurs et interprétations au sein de l’opinion publique, notamment sur les réseaux sociaux. Face à l’ampleur des spéculations, le Conseil diocésain du laïcat de Conakry est sorti de son silence trois semaines plus tard.

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 15 janvier 2026, le CDLC a tenu à apporter des éclaircissements et à appeler au calme. Il précise avoir été officiellement informé de la situation par un courrier transmis par Monseigneur François Sylla, archevêque coadjuteur de Conakry.

« Le 25 décembre 2025, le Conseil Diocésain du Laïcat de Conakry a pris connaissance d’un courrier officiel de Son Excellence Monseigneur François Sylla, Archevêque coadjuteur, indiquant que “notre Archevêque, Monseigneur Vincent Coulibaly, pour des raisons de sécurité, a quitté la résidence Stella Maris, située à La Minière, pour une autre résidence provisoire mise à disposition par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme” », peut-on lire dans la déclaration.

Au-delà de cette mise au point, le CDLC a rappelé la portée historique et symbolique de la résidence Stella Maris, qu’il décrit comme un lieu emblématique de l’histoire de l’Église catholique en Guinée. « La résidence Stella Maris de l’Archevêque Métropolitain de Conakry n’est pas un simple édifice. Elle est un lieu chargé d’histoire, de mémoire ecclésiale et d’une forte valeur symbolique pour l’Église catholique en Guinée. L’Église, par l’intermédiaire du premier archevêque guinéen, Monseigneur Raymond Marie Tchidimbo, a acquis ce domaine et y a résidé jusqu’au 23 décembre 1970. Elle a ensuite accueilli Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II lors de sa visite historique en Guinée en 1992, où il a séjourné durant toute la durée de son passage dans le pays.

À la suite du Pape Jean-Paul II, le Cardinal Robert Sarah, alors Archevêque, y a également résidé jusqu’à sa nomination au Saint-Siège en 2001. En 2003, Monseigneur Vincent Coulibaly, Archevêque Métropolitain, y a à son tour établi sa résidence jusqu’au 23 décembre 2025. Ce lieu demeure ainsi un symbole vivant de la communion de l’Église catholique en Guinée avec l’Église universelle et un repère spirituel pour les fidèles », souligne le communiqué.

Dans ce contexte jugé sensible, le Conseil diocésain du laïcat de Conakry appelle les fidèles chrétiens à faire preuve de retenue et de responsabilité. «Dans ce contexte sensible, le Conseil Diocésain du Laïcat de Conakry appelle instamment tous les fidèles laïcs à la retenue, au calme et à la prière. Il est expressément demandé d’éviter : toute action individuelle ou collective, toute prise de position publique non autorisée, tout acte ou propos susceptible de troubler l’ordre public. La foi chrétienne nous invite à la sagesse, à la patience et à la confiance dans les voies du dialogue. »

Tout en appelant à l’apaisement, le CDLC indique que des discussions sont en cours pour un règlement de la situation. « Le Conseil Diocésain du Laïcat de Conakry réaffirme son attachement indéfectible à l’Église, à ses pasteurs et aux valeurs de paix et de cohésion sociale. Il invite tous les fidèles à porter cette situation dans la prière, à faire confiance aux démarches en cours et à demeurer unis dans la foi, l’espérance et la charité.»