En prélude à l’investiture du président élu Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Bah Oury, a effectué une visite de terrain à l’aéroport international de Conakry et au stade Général Lansana Conté de Nongo, site retenu pour abriter la cérémonie prévue ce samedi 17 janvier 2026. Cette démarche visait à évaluer l’état d’avancement des préparatifs ainsi que les dispositifs logistiques et organisationnels mis en place.

Pour le chef du gouvernement, cette investiture constitue « un événement majeur pour la Guinée ». Il a rappelé que Conakry s’apprête à accueillir des chefs de délégation, des chefs d’État, des Premiers ministres, des ministres, ainsi que des personnalités de renommée internationale. « En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, il est bon de venir m’enquérir que toutes les dispositions idoines sont déjà en place », a-t-il indiqué.

Au terme de sa visite, Bah Oury s’est montré rassurant quant à l’avancée des travaux. « Des améliorations sont en cours et des tests sont actuellement menés afin de s’assurer que tout est conforme aux exigences », a-t-il précisé, insistant sur la nécessité de réserver aux invités un accueil « chaleureux, fraternel et convivial ».

Le Premier ministre a également souligné l’importance d’anticiper et de prévenir tout élément susceptible de perturber le bon déroulement de la cérémonie ou de placer les invités « dans une situation d’inconfort ».