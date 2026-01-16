Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu à Conakry ce vendredi 16 janvier 2026. L’information a été confirmée par un communiqué officiel de la présidence du Gabon.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la cérémonie d’investiture du président guinéen, Mamadi Doumbouya. « Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, prendra part à la cérémonie d’investiture de Son Excellence Mamadi Doumbouya, Président élu de la République de Guinée », précise le communiqué.

La présence du chef de l’État gabonais à Conakry illustre la solidité des relations de solidarité et de coopération entre la Guinée et le Gabon, renforcées depuis l’accession au pouvoir des deux dirigeants.

Pour rappel, le président Mamadi Doumbouya avait lui-même pris part à l’investiture de son homologue gabonais le 3 mai 2025, au stade de l’Amitié d’Angondjé, à Libreville.

À cette occasion, le président Oligui Nguema avait symboliquement transmis le flambeau à son homologue guinéen, un geste fort marquant la fraternité et la volonté de coopération entre les deux pays.