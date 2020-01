Travaux publics: zoom sur certaines activités de la semaine dernière

Pour le compte de la première semaine de 2020, l’actualité a été dominée par les visites de chantiers du président de la République et les comptes rendus habituels de nos équipes de supervision. Nous vous présentons l’évolution des travaux de la route Coyah-Mamou-Dabola, Cissela Kouroussa, des voiries de Lola, Beyla, Kouroussa et du démarrage des travaux de réhabilitation de la route Maci-Sangareah dans la préfecture de Pita.

Projet Coyah-Mamou-Dabola : Le Président de la République, Professeur Alpha CONDE s’est rendu le lundi 6 janvier 2020 sur l’un des sites du projet de reconstruction de la route Coyah-Mamou-Dabola. Après avoir constaté l’évolution des travaux, le Chef de l’État a donné de nouvelles instructions au Ministre M. Moustapha NAITE pour un suivi régulier et le respect du délai contractuel. En plus il a exprimé le souhait de voir ce chantier terminé au vu des difficultés que les usagers traversent.

Projet Dabola-Kouroussa ( Lot2 Cissela-Kouroussa) : Reconstruction de la RN°1 Cissela-Kouroussa (83 km): A ce jour, nous assistons aux remblais (constitué d’un mélange de granulats résistants au gel) des 83km. Ces travaux sont financés par la Banque Islamique de Développement (BID) et exécutés par Henan Chine/BEGEC.

Réhabilitation de la route Maci-Sangareah (Pita) : Au nom du Gouvernement, le Ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, M. Mouctar DIALLO a procédé le Samedi 11 Janvier 2020 à Pita au lancement des travaux de reprofilage de la route Bomboly-Maci-Sangaréya (90km). Ces travaux d’une durée de 8 mois sont initiés par le Ministère des Travaux Publics et financés par le Budget National du Gouvernement.

Voirie de Beyla : Nos équipes de supervision étaient ce week-end en région forestière pour la supervision des travaux de bitumage des voiries urbaines. A Beyla en image avec l’entreprise BEGEC-Travaux. Travaux de terrassement et aménagement des ouvrages d’assainissement.



Voiries de Kouroussa et Lola : La construction des voiries de Kouroussa et Lola sont en pleine construction. En cours, les Terrassements et aménagement des ouvrages d’assainissement.

Cellule de Communication du MTP