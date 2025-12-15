Alors que la capitale Conakry fait face, depuis plusieurs jours, à une grave pénurie de viande, une réunion jugée décisive se tient ce lundi 15 décembre 2025 au siège du ministère de l’Élevage, dans le but de trouver des solutions urgentes à cette crise.

Cette situation a entraîné la fermeture de nombreuses boucheries dans la capitale. Les rares points d’approvisionnement encore opérationnels proposent la viande à des prix en forte hausse, oscillant entre 80 000 et 100 000 francs guinéens le kilogramme, selon les zones.

La rencontre, qui se déroule à huis clos depuis 16 heures, réunit des cadres du ministère de l’Élevage ainsi que des responsables des filières d’élevage et d’aviculture du pays. Les échanges portent notamment sur les causes de cette pénurie et sur les mesures à mettre en œuvre pour rétablir rapidement l’approvisionnement du marché.

À l’issue de cette réunion, une communication officielle est annoncée par les parties prenantes.