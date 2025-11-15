Lors de la cérémonie d’inauguration de l’échangeur de Bambéto, ce samedi 15 novembre 2025, les autorités ont dévoilé le coût de réalisation de cette infrastructure construite sur une période de trois ans. Selon le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sekou Camara, le montant s’élève à 339 milliards de francs guinéens.

Dans son allocution, le ministre des Infrastructures a salué le « leadership » du chef de l’État, estimant que le département est devenu « la boussole de la Guinée ». Il a rappelé que l’ouvrage s’inscrit dans le pilier n°3 du programme Simandou 2040.

Laye Sekou Camara a également mis en avant la dynamique actuelle du secteur : lancement, le 11 novembre à Moribaya, du « plus grand projet d’Afrique de l’Ouest », tenue du Forum de l’Intelligence Artificielle le 12 novembre, et désormais inauguration de l’échangeur de Bambéto, dont la première pierre avait été posée le 12 avril 2022.

Selon le ministère, les travaux ont été réalisés « conformément aux normes » et achevés en trois ans et trois jours. Le président aurait suivi le chantier « de bout en bout », notamment lors de visites nocturnes.

Présentée comme un symbole de la modernisation de la capitale, l’infrastructure vise à fluidifier le trafic dans un carrefour longtemps marqué par de lourds embouteillages. « Conakry change de visage, Bambéto change de visage », a déclaré le représentant, estimant que la traversée du quartier est désormais plus aisée.

Réalisé dans le cadre de la coopération sino-guinéenne, l’échangeur a coûté 339 milliards de francs guinéens. Il comprend :

un passage souterrain de 253 mètres ;

un passage supérieur de 261 mètres ;

un carrefour giratoire 2×2 voies ;

deux kilomètres de voirie sur la transversale n°2 menant à l’aéroport.

Le projet intègre également des ouvrages d’assainissement et un système d’éclairage public.

Les travaux ont été exécutés par l’entreprise Sinohydro et supervisés par l’ingénieur-conseil béninois Alo Saïd, dont la « rigueur » a été saluée par le ministère.