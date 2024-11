Le Syli national de Guinée se prépare à affronter la RD Congo ce samedi, 16 novembre 2024, dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 prévue au Maroc.

Lors de la conférence de presse d’avant-match tenue ce vendredi en Côte d’Ivoire, le sélectionneur guinéen, Michel Dussuyer, a exprimé sa confiance et sa détermination.

“Je connais très bien cet adversaire, je l’ai croisé il n’y a pas si longtemps. On sait que la marche est élevée. Maintenant, la réponse, on l’aura demain. On a les armes aussi qui sont capables de rivaliser avec la RDC. Ça se joue aussi sur le mental, je pense que c’est ce qui nous anime. L’équipe est prête. Quel que soit l’adversaire, on a l’ambition de le battre. Il faut gagner et se qualifier”.

Avant cette confrontation avec le leader du groupe H, la RD Congo, qui compte déjà 12 points et a validé son ticket pour la CAN, la Guinée occupe la deuxième place avec 6 points. Elle devance l’Éthiopie et la Tanzanie, son prochain adversaire.

Le Syli national est dans l’obligation de s’imposer pour non seulement consolider sa position au classement et espérer une qualification.

La rencontre est prévue ce samedi à 19h GMT.