Après deux mois de vacances, le Barreau de Guinée a officiellement repris service ce vendredi 15 novembre 2024. A l’occasion d’une cérémonie organisée à cet effet, le premier ministre Bah Oury a rappelé la mission de ces hommes de droit.

“La fonction d’avocat dépasse la simple prestation de service juridique”, a déclaré d’emblée le chef du gouvernement, soulignant que les avocats sont des “défenseurs des sans voix, protecteurs des opprimés, artisans de la justice sociale et des sentinelles de l’esprit des lois. Votre rôle est plus que jamais capital. L’avocat incarne la résilience face à l’injustice, le courage face aux abus et l’intégrité face aux pressions.”

Bah Oury a mis cette occasion à profit pour réaffirmer l’engagement “inébranlable” du gouvernement en faveur de l’état de droit. “La justice n’est forte que lorsque ses acteurs magistrats, avocats, greffiers disposent des moyens nécessaires pour exercer pleinement leurs missions. Nous œuvrons dans ce sens et nous allons continuer à le faire”, a-t-il rassuré.