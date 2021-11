A l’issue d’un vote tenu ce lundi 15 novembre 2021, les Associations Professionnelles des Médias, ont choisi leurs représentants au sein du CNT. Après le vote, les deux élus ont décliné chacun ce qu’il compte faire pour mériter la confiance des journalistes guinéens.

Parmi ces personnes élues par les Associations Professionnelles des Médias, figure Yamoussa SIDIBÉ, ancien Directeur général de la télévision nationale. Il s’engage à apporter du nouveau à la Nation guinéenne.

«Au CNT où vous m’envoyez, je m’appliquerai à faire en sorte que nous les journalistes de Guinée, soyons présents dans les prises de décisions, dans l’objectif de la refondation de l’État guinéen. Je ne serai plus que journaliste, je serai conseiller de la Nation et dans ce sens, je m’appliquerai à apporter quelque chose à la Nation guinéenne et à l’Afrique, en prenant des bonnes décisions qui feront en sorte que la Guinée soit sur les projecteurs», a-t-il promis.

Asmaou BARRY, présidente de l’APPAC, a été la seule femme candidate. Élue avec 8 voix, elle dit espérer qu’avec les conseils, la presse guinéenne pourrait connaître d’autres avancées via des propositions qui seront faites au CNT.

«J’espère pouvoir relever le défi, mériter la confiance portée en ma modeste personne. Mes 11 années d’expériences dans la pratique du métier de journaliste suffisent pour que je puisse mesurer tout l’enjeu, tout le défi qui se posent aujourd’hui à la presse guinéenne. J’espère qu’avec d’autres conseillers, on pourra ensemble proposer, faire examiner et adopter des textes législatifs qui pourraient aussi être une autre avancée pour la liberté de la presse».

10 personnes, toutes ayant des expériences professionnelles dans le monde médiatique guinéen, étaient candidates à cette élection.