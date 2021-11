Pour son premier match de la saison loin de son public, le Milo FC a infligé une lourde défaite à l’AS Kaloum. Les hommes de Mamadouba « Gaucher », grâce à leurs 3 victoires en autant de matchs, s’emparent déjà du fauteuil de la Ligue 1.

Décidément, le Milo FC n’a pas finit de nous émerveiller. Après ses 2 premières victoires à Kankan, l’équipe de la savane vient de remporter son premier match dans la capitale guinéenne.

Opposé à l’Association Sportive de Kaloum, le Milo FC s’est imposé ce soir 3 buts à zéro au Stade du 28 septembre grâce à des buts de Kaba SANGARÉ, (40’), du jeune prodige Mamadou Saraya CAMARA (59’) et de Mohamed Sylla (89’). S’il n’a pas marqué, l’homme du match se nomme sans doute Ousmane CONDÉ. Il a livré sa troisième passe décisive de la saison sur le premier but de la rencontre et est à l’origine du troisième, après un numéro soliste qui a mis dans le vent 2 défenseurs de Kaloum.

L’équipe de Kankan, grâce à son sans faute truste seul en tête de la ligue 1 guinéenne avec ses 9 points. Elle n’a encaissé qu’un petit but, contre 6 marqués. L’ASK de son côté, connaît un début de saison chaotique et compte 0 point après 3 matchs joués.

