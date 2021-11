Des comptes de plusieurs membres du gouvernement Alpha Condé, ont été gelés par le CNRD, au lendemain du coup d’Etat en Guinée. Toutefois, la décision est impersonnelle, dit le Colonel Mamadi Doumbouya, au cours d’une interview avec des journalistes guinéens, dimanche 14 novembre 2021.

Outre l’acte de gèle, le Colonel Mamadi Doumbouya a insisté également sur la réédition des comptes de tout gestionnaire de la chose publique. « Souvent chez nous, quand on veut faire des choses, les gens cherchent toujours à faire la victimisation. Moi je pense que ma détermination est totale là-dessus. Nous avons besoin de changer de mentalité par rapport aux sujets publics. Ce sujet concerne tout le monde. Quand vous avez occupé des responsabilités, vous devriez quand-même pouvoir rendre compte sans se victimiser. Ma vision ne sera jamais personnelle. C’est une vision globale. Cela veut dire qu’il faut qu’on se concentre sur l’essentiel et qu’on arrête de brouiller les choses », a-t-il déclaré.

S’agissant du cas particulier de monsieur Kabinet Sylla dit Bill Gates, l’ancien intendant du chef de l’État déchu, Mamadi Doumbouya s’est montré ferme : « Souvent on se trompe de sujets ! Moi, je ne vise personne. Nous sommes arrivés et nous sommes en train de faire l’état des lieux, je pense que c’est normal. Nous faisons cet état des lieux pour savoir où nous avons pris la machine et savoir ce que nous allons léguer pour ceux qui viendront derrière nous. Il y a des personnes qui ont eu des responsabilités publiques et je pense qu’il est normal de leur demander des comptes. Il faut tout de même savoir que personne, n’est au-dessus des lois.»