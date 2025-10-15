À moins de trois mois de l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) resserre la discipline interne. Lors d’une réunion technique tenue ce lundi 13 octobre à Conakry, le ministre Ibrahima Kalil Condé a annoncé une série de mesures exceptionnelles destinées à mobiliser l’ensemble de son personnel jusqu’à l’investiture du prochain président élu.

Parmi les principales décisions prises figure la suspension de tous les congés, permissions et sorties du territoire pour les cadres et agents du ministère. Selon une source proche du MATD, qui a confirmé l’information à notre rédaction, « cette décision s’applique à tout le personnel, sauf en cas d’urgence ou de force majeure dûment justifiée ».

Le ministre Condé a insisté sur le rôle déterminant que joue son département dans la réussite du processus électoral. « L’année 2025 représente un tournant décisif pour le pays », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une mobilisation totale de l’administration territoriale à tous les niveaux.

Cette mesure, qui vise à garantir la disponibilité permanente des cadres, illustre la pression et l’urgence qui entourent la préparation du scrutin présidentiel. « L’implication du MATD est stratégique dans ce processus », a rappelé le ministre Condé.

Le ton est désormais donné : aucun relâchement ne sera toléré jusqu’à la fin du cycle électoral.