Lors de la cérémonie de passation de service à la direction régionale des Douanes de N’Zérékoré, ce lundi 13 octobre 2025, le Directeur sortant, Colonel Tallah Diakité, a dressé le bilan de sa gestion des neuf derniers mois.

“Pour le 9 mois de l’année 2025, nous avons eu à réaliser 58,591,752,029 francs, soit un taux de réalisation global de 158,04%”, a déclaré le Colonel Tallah Diakité, Directeur sortant des Douanes de N’Zérékoré. Un résultat qui traduit, selon lui, la détermination des agents à atteindre et à dépasser les objectifs fixés en matière de mobilisation des recettes publiques.

Prenant la parole à son tour, le nouveau Directeur régional des Douanes, le Colonel Alpha Yaya Diallo, a exprimé sa volonté de poursuivre sur cette dynamique de performance. “Je viens à N’Zérékoré pour accomplir une mission, celle de mobiliser des ressources pour l’État, mais aussi de protéger les citoyens, protéger l’économie de notre pays. Et pour accomplir cette mission, j’étends ma main collaborative à tous les cadres de la région.”

Cette passation de services ouvre une nouvelle ère pour la douane régionale de Zéro Corée, appelée à poursuivre sur la voie du professionnalisme et de l’excellence administrative.

Avec ces engagements, la direction régionale des Douanes de N’Zérékoré amorce une nouvelle phase, marquée par la continuité de la rigueur et du professionnalisme dans la gestion des recettes douanières.