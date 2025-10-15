La Guinée affiche de nouvelles ambitions dans le domaine maritime. Le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a annoncé la construction prochaine d’un complexe naval moderne sur les côtes guinéennes, un projet présenté comme une étape décisive pour le développement industriel du pays.

Selon le ministre, cette initiative vise à combler un vide stratégique dans la sous-région ouest-africaine. « On avait engagé des études sur l’identification, sur les côtes guinéennes, des endroits les plus appropriés pour développer cette industrie qui manque dans notre sous-région ouest-africaine », a-t-il expliqué.

Avec l’essor du transport maritime, notamment en lien avec le projet Simandou et l’exploitation croissante de la bauxite, le ministre estime qu’il est urgent de doter la Guinée d’infrastructures capables d’assurer l’entretien et la maintenance des navires.

« Il est plus nécessaire aujourd’hui de développer les chantiers navals pour l’entretien et la maintenance des navires », a souligné Ousmane Gaoual Diallo.

Le futur complexe sera équipé d’installations de haute technologie, destinées à la construction et à la réparation de différents types d’embarcations. « C’est un chantier qui serait le plus grand de l’Afrique de l’Ouest et qui pourrait poser les bases d’une future industrie en Guinée », a affirmé le ministre, avant de préciser : « Les premiers chantiers devraient être livrés à l’horizon de deux ans, donc en 2027, pour les réparations. Puis, cinq ans plus tard, ce sont les chantiers de construction qui vont émerger, avec tout un arsenal de micro-industries appelées à se développer dans ce domaine », a-t-il rassuré.

Ce projet, s’il voit le jour dans les délais annoncés, pourrait placer la Guinée au cœur de la logistique maritime régionale, renforçant ainsi son positionnement économique sur la façade atlantique de l’Afrique de l’Ouest.