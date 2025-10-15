Le paysage politique guinéen poursuit sa structuration. Après une première vague de 74 formations en mars dernier, 51 nouveaux partis politiques viennent d’obtenir leur certificat de conformité délivré par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

La cérémonie de remise officielle s’est tenue ce mercredi 15 octobre 2025 à Conakry, en marge d’un atelier organisé par la Direction générale des affaires politiques (DGAP).

Parmi les partis nouvellement certifiés figurent plusieurs formations majeures de la scène politique nationale, dont l’UFR de Sidya Touré, le PADES du Dr Ousmane Kaba, le GDE d’Aboubacar Soumah, l’UFD de Mamadou Bah Baadiko, le PUP de Fodé Bangoura et l’UMP de Boubacar Siddighy Diallo.

Présidant la cérémonie, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général de 2ᵉ section Ibrahima Kalil Condé, a salué une « avancée significative » dans le processus de refondation politique en Guinée.

« Je suis heureux de constater que 51 partis ont franchi avec succès l’étape de l’évaluation, portant à 125 le nombre de formations politiques désormais certifiées en République de Guinée. Ce résultat traduit la volonté collective de refondation nationale prônée par le Général d’armée Mamadi Doumbouya », a déclaré le ministre.

Le général Condé a également invité les responsables politiques à faire preuve de maturité et d’engagement dans la consolidation de la démocratie.

« La démocratie guinéenne a besoin de partis forts, crédibles et porteurs de projets réalistes. Recevoir ce certificat, c’est acquérir une légitimité renouvelée, mais aussi une responsabilité accrue envers la nation », a-t-il souligné.

Cette cérémonie, marquée par la présence du ministre secrétaire général du Gouvernement, de hauts cadres du MATD ainsi que de représentants diplomatiques, s’inscrit dans la dynamique de refondation institutionnelle engagée par les autorités de la Transition.