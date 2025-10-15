Après des éliminatoires africaines palpitantes et pleines de suspense jusqu’à la dernière journée, le continent connaît enfin ses représentants pour la Coupe du monde 2026. Neuf nations sont déjà assurées de rejoindre l’Amérique du Nord : du Maroc au Cap-Vert, en passant par l’Algérie, le Ghana ou encore l’Afrique du Sud. Entre confirmations, grands retours et surprise historique, l’Afrique arrive prête à faire vibrer le public mondial.

Maroc : les Lions de l’Atlas confirment

Après avoir marqué les esprits en 2022 avec une demi-finale historique, le Maroc, sous la houlette de Walid Regragui, confirme sa place parmi les grandes équipes africaines. Dans la poule E, les Lions de l’Atlas ont enchaîné huit victoires et deux nuls face à la Tanzanie, au Niger et à la Zambie, et participeront à leur 7ᵉ Mondial sur le continent américain. Achraf Hakimi et ses coéquipiers viseront à nouveau les sommets et à prolonger leur conte de fées.

Sénégal, Tunisie et Ghana : la continuité

Tous présents au Qatar, Sénégal, Tunisie et Ghana poursuivent leur route vers le rêve mondial.

Le Sénégal, quart de finaliste en 2022, a survolé son groupe avec 24 points, laissant la RDC derrière lui. Les Lions de la Téranga, champions d’Afrique en 2022, disputent ainsi leur 4ᵉ Coupe du monde.

La Tunisie, solide leader du groupe H avec 28 points, s’offre sa 7ᵉ participation, tandis que le Ghana a arraché son billet au terme d’une dernière journée décisive, battant les Comores 3-0. Les Black Stars joueront leur 5ᵉ Mondial, prêts à relever le défi après une élimination précoce au Qatar.

Le retour des géants : Côte d’Ivoire, Égypte, Algérie et Afrique du Sud

Le Mondial 2026 verra aussi revenir d’anciennes puissances africaines.

La Côte d’Ivoire, après une bataille acharnée avec le Gabon, s’assure une 4ᵉ participation grâce à sa victoire 3-0 contre le Kenya. Les Éléphants, champions d’Afrique en titre, reviennent sur la scène mondiale après 2014.

L’Égypte domine son groupe avec 26 points et s’offre sa 4ᵉ Coupe du monde depuis 1934. L’Algérie, absente des deux dernières éditions, retrouve les Fennecs avec 25 points au compteur, pour une 5ᵉ participation.

Enfin, l’Afrique du Sud profite de la défaite du Bénin contre le Nigeria pour reprendre la tête du groupe C et revenir sur la scène mondiale après 15 ans d’absence. Les Bafana Bafana disputeront leur 4ᵉ Mondial après 1998, 2002 et 2010.

Cap-Vert : l’exploit historique

La vraie sensation vient du Cap-Vert. Les Requins Bleus, avec seulement 550 000 habitants, devancent le Cameroun dans leur groupe et décrochent leur première qualification mondiale, devenant le pays le moins peuplé à participer à un Mondial, un record jusque-là détenu par l’Islande.

Sous la direction de Bubista, les Cap-Verdiens confirment leur ascension après un parcours impressionnant lors de la dernière CAN, où ils avaient atteint les quarts de finale.

Dernier ticket en jeu.

Après ces neuf qualifiés, Gabon, RDC, Cameroun et Nigeria se disputeront un ultime billet lors d’un mini-tournoi prévu du 13 au 16 novembre au Maroc. Le vainqueur rejoindra ensuite les barrages intercontinentaux pour tenter de décrocher l’un des deux derniers tickets vers le Mondial 2026.