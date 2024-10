À moins de trois mois de la fin du chronogramme de la transition guinéenne, l’Union sacrée appelle le CNRD à anticiper une éventuelle crise après le 31 décembre 2024.

Les membres de cette coalition invitent la junte à mettre en place un cadre de concertation permettant de redéfinir les axes prioritaires de la transition.

“Convaincus des vertus du dialogue et attachés aux valeurs patriotiques, les Partis politiques de l’Union Sacrée s’inscrivent dorénavant dans la dynamique de redéfinir les grands axes qui mènent au retour à l’ordre constitutionnel, à travers l’organisation d’une concertation nationale qui regroupe le CNRD, les différentes composantes de la nation et permettra de discuter des sujets d’intérêt national, en vue d’éviter à la Guinée une autre crise au-delà du 31 décembre 2024”, a lancé la coalition ce lundi, en conférence de presse à Conakry.

Pour l’Union sacrée des forces vives, personne n’ignore la présence de prémisses de risque imminent d’une crise politique en Guinée. Son appel au dialogue vise ainsi à anticiper cette crise à travers un cadre de concertation en vue de trouver un consensus politique facilitant le retour à l’ordre constitutionnel.

De manière objective, “cette concertation nationale responsable aura à l’ordre du jour : la relecture de la durée et du chronogramme de la transition, en vue d’avoir une durée et un chronogramme réalistes”.

Pour accorder un caractère inclusif et participatif à sa démarche, la coordination nationale de l’Union sacrée entamera, dans les prochains jours, une campagne de prise de contact avec toutes les composantes de la nation et les partenaires techniques et financiers.

“En dépit de tout, nous sommes convaincus que les Guinéens, comme par le passé, réussiront à surmonter cet autre tournant décisif de notre histoire”, a conclu la coalition.