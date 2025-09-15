Nommé en août dernier à la tête du Syli national pour un contrat de deux ans, Paulo Duarte a effectué ses premières sorties officielles avec la Guinée lors de la fenêtre internationale de septembre. Bilan : une victoire et un match nul lors des 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires du Mondial 2026, de quoi rassurer les supporters et susciter l’optimisme des observateurs.

Pour son premier test, la Guinée s’est largement imposée (3-0) face à la Somalie à Kampala, avant de tenir en échec l’Algérie (0-0). Des résultats encourageants, selon le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité.

“Les deux premières sorties du Syli national sous la conduite de Duarte sont encourageantes. Une victoire et un match nul, qui laissent entrevoir d’heureuses perspectives”, a-t-il souligné.

Avec un Syli en perte de vitesse ces derniers mois, Duarte semble déjà apporter une nouvelle dynamique. Thierno Saïdou Diakité met en avant sa rigueur tactique :

“Sa touche particulière, c’est le sens de la discipline tactique et l’engagement des joueurs sur le terrain. Le jeu n’est pas du débridé et le circuit préféré est respecté à la lettre. Ce qui empêche toute improvisation.”

Cette discipline se traduit dans les chiffres : en deux matchs, la Guinée version Duarte a marqué trois buts et n’a encaissé aucun, réalisant deux clean sheet. Présent aux côtés de la sélection depuis l’Ouganda, le journaliste sportif Lance Koivogui salue, lui aussi, les premiers pas du Portugais :

“Il a réussi à créer une bonne organisation au sein du groupe sans la plupart des cadres. […] Son acharnement dans le travail et son ambition de s’imposer sont des points qui m’ont beaucoup marqués pendant ce regroupement.”

Un avenir promoteur

Pour Thierno Saïdou Diakité, Duarte pose déjà les bases d’un projet à long terme. “L’équipe nationale est en reconstruction pour partir de nouvelles bases. Comme l’a souligné l’entraîneur, il vise la CAN 2027 et une qualification historique au Mondial 2030. […] c’est un défi intéressant à mesure que les meilleures conditions de travail lui soient créées”.

Néanmoins, certains aspects restent perfectibles. “Il devrait travailler les phases de transition lorsque l’équipe est en phase de possession, pour jouer en première intention. Dans cette optique, l’entraîneur devrait trouver un meneur de jeu polyvalent capable d’orienter et d’éclairer le jeu”, a suggéré le consultant.

Reste à voir si Duarte saura maintenir la dynamique. L’ancien sélectionneur a souvent fait de bons débuts avec ses équipes africaines, avant de rencontrer des difficultés sur la durée. Déjà éliminée de la course au Mondial 2026, la Guinée affrontera en octobre le Botswana et le Mozambique pour clôturer ces éliminatoires.