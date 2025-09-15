En amont du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, la Synergie des Faîtières de la Société civile et du NEEN pour l’observation du scrutin a procédé, ce lundi 15 septembre 2025 à Conakry, au lancement officiel de la formation des formateurs d’agents électoraux. La cérémonie s’est tenue à la Maison des jeunes de Kipé, en présence de plusieurs représentants d’organisations de la société civile venus de différentes régions du pays.

Présidant l’ouverture des travaux, Ange Gabriel Haba, président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée (CNOSCG), a souligné la portée de cette initiative. Il explique que l’objectif de la Synergie des Faîtières de la Société civile est de “contribuer à la crédibilité, à la transparence et surtout à l’inclusivité du processus électoral.”

Il a précisé que la session vise à doter les participants des compétences nécessaires pour encadrer efficacement l’observation électorale. « Ces formateurs auront également la responsabilité d’être les superviseurs des opérations d’observation sur le terrain », a ajouté M. Haba.

Les participants, venus de l’ensemble des régions administratives ainsi que des communes de Conakry, suivront des modules consacrés aux étapes clés de l’observation électorale — avant, pendant et après le scrutin. Ils seront également initiés aux méthodes de collecte d’informations et à l’utilisation d’outils technologiques permettant de localiser les observateurs et de transmettre en temps réel les données recueillies.

« L’objectif est de permettre à la Synergie de disposer d’informations fiables et objectives sur le déroulement du processus », a insisté le président du CNOSCG.

La formation, répartie en trois modules et programmée sur deux jours, concerne 75 formateurs. Ceux-ci seront ensuite déployés dans leurs localités respectives pour former à leur tour les observateurs de terrain.