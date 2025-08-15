Les autorités guinéennes poursuivent leur lutte contre les trafics illicites sur le territoire national.

Le jeudi 14 août 2025, la Compagnie d’intervention de la Police aux Frontières (CIPAF), un service récemment créé par la Direction Générale de la Police Nationale, a saisi 89 cartons de médicaments prohibés ainsi que des boissons excitantes dans la localité de Kèkoutayah, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone.

Selon les informations communiquées par la Direction Générale de la Police, l’opération s’est déroulée dans les zones de Menlifou et Kèkoutayah, situées dans la sous-préfecture de Farmoriah, préfecture de Forécariah.

Les agents ont découvert un sentier dissimulé dans les broussailles, utilisé par des trafiquants pour introduire ces produits interdits sur le territoire guinéen.

« Une cargaison de 89 cartons de divers médicaments et de boissons appelées Coco Samba a été découverte cachée dans la brousse », a déclaré un responsable de la police, précisant que « les produits saisis ont été transférés au Commissariat central de Forécariah. »

À la suite de cette saisie, la Direction Générale de la Police Nationale annonce le renforcement des opérations de surveillance aux frontières afin de démanteler les réseaux criminels impliqués dans ce type de trafic.