Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a exprimé sa satisfaction face aux avancées enregistrées ces derniers mois dans le secteur de la santé en Guinée.

Lors du lancement officiel de l’introduction du vaccin antipaludique RTSS, en présence de partenaires et des membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), il a salué « des efforts considérables » qui, selon lui, doivent se poursuivre pour garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Pour illustrer ces progrès, le chef du gouvernement a évoqué la pose récente des premières pierres de plusieurs centres de santé modernes. « Il y a deux semaines, nous avons lancé la construction du centre de santé amélioré de Kagbelen, qui comptera 23 bâtiments — quasiment un hôpital. Cette approche sera multipliée partout où les besoins sont importants, afin d’éviter que des vies ne soient perdues faute de soins rapides. C’est une stratégie d’occupation sanitaire du terrain, pour rendre effectif le droit à la santé », a-t-il déclaré.

Cette sortie du chef du gouvernement intervient quelques semaines après la pose de la première pierre du centre de santé amélioré de Matoto, suivie par l’inauguration, le 8 août dernier, du Centre de santé amélioré Lauriane Doumbouya, à Kobaya Plateau, dans la commune de Sonfonia.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’un programme national ambitieux, lancé le 11 juillet 2025, visant la construction de 50 structures sanitaires réparties dans les huit régions administratives du pays.