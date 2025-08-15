À l’occasion de la fête de l’Assomption célébrée ce vendredi 15 août 2025, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a adressé un message à la communauté chrétienne de Guinée et du monde. Il appelle au respect des valeurs fondamentales et à la fraternité entre les croyants.

« J’adresse mes vœux de bonne fête à l’ensemble de la communauté chrétienne de Guinée et du monde. Que cette fête soit la célébration des valeurs humaines de la chrétienté, telles que la fraternité, le pardon et la justice », a écrit l’ancien Premier ministre ses canaux de communication.

Dans ce message empreint de spiritualité, l’opposant guinéen invite les fidèles à formuler des prières pour la nation. « Qu’elle nourrisse de ferventes prières pour l’avènement d’une Guinée unie autour de ces valeurs, partagées avec les autres religions pratiquées dans notre pays », a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient dans un contexte politique sensible, alors que le pays se prépare à un référendum constitutionnel prévu pour le mois de septembre, dans le cadre du processus du retour à l’ordre constitutionnel.