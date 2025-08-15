Par décret présidentiel rendu public ce vendredi, le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a nommé un ancien membre du gouvernement d’Alpha Condé à la présidence du conseil d’administration de la Société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry (SOGEAC).

Il s’agit :

Directeur Général : M. Oumar Said Koulibaly, spécialiste en technologie de l’information. Il est ancien ministre des Postes, télécommunications et l’économie numérique sous le regime Alpha Condé.

2- Directeur Général Adjoint : M. Sékou Tidiane Yansané, expert en comptabilité