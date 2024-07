Le ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRI) a officiellement lancé ce lundi 15 juillet 2024 le concours de recrutement des enseignants pour la formation à l’agrégation, destiné aux Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de Dalaba. Cet événement marque une étape importante dans la quête de l’excellence académique et la formation de l’élite du pays.

Alpha Bacar, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRI) a souligné l’importance de cette initiative en déclarant que la vision de former l’élite guinéenne au sein des classes préparatoires rime avec la nécessité absolue pour le pays de créer des conditions de renforcement des capacités des formateurs. « Vous le savez, l’une des particularités des CPGE est que les enseignants doivent répondre à un certain nombre d’exigences dont l’agrégation. Tout sera mis en œuvre pour assurer aux enseignants retenus un cadre de vie idéal pour se former en Tunisie durant trois ans et revenir servir la République de Guinée », a-t-il assuré.

Abdoulaye Keita, coordinateur général des CPGE et conseiller chargé de mission au MESRI, a précisé que ce concours d’agrégation permettra de sélectionner des enseignants formés pendant trois ans pour obtenir le titre de professeur agrégé des classes préparatoires. « L’excellence qu’exigent les classes préparatoires nous oblige à trouver des professeurs agrégés qui vont enseigner à nos enfants, qui constituent l’élite de notre pays », a-t-il déclaré.

La coopération avec l’Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques de Tunisie (IPEST), signée le 10 mai dernier, permettra de sélectionner et former ces enseignants. « Environ 50 candidats aux profils mathématiques, physiques et chimiques ont postulé. Après un processus rigoureux de validation des diplômes et de l’expérience, dix enseignants seront retenus, dont cinq en mathématiques et cinq en physique-chimie. Ces enseignants poursuivront leur formation en Tunisie pendant deux ans avant de passer un concours d’agrégation écrit et oral. Une fois admis, ils reviendront en Guinée pour enseigner dans les CPGE de Dalaba », a indiqué Abdoulaye Keita.

Lefi Abdellaoui, qui a contribué à la mise en place des CPGE en Mauritanie, a souligné l’importance de cette initiative pour le développement du pays : « La mise en place des CPGE à Dalaba est une étape cruciale pour le développement du pays. Le programme des CPGE est costaud ; il faut donc former les gens qui sont capables d’assurer la transmission. »

Suite à la clôture des dépôts de candidatures, la commission d’organisation du concours a enregistré 37 demandes en mathématiques et 25 demandes en physique-chimie. Après une étude des dossiers, 29 candidats en mathématiques sont retenus pour passer les épreuves et 24 candidats en physique-chimie.

À l’issue des épreuves, un jury composé de professeurs agrégés de l’IPEST sélectionnera cinq enseignants en mathématiques et cinq autres en physique-chimie.