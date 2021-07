Après l’apparition de nouveaux variants de la Covid-19, les autorités guinéennes ont publié une note de modification des directives du contrôle sanitaire anti Covid-19.

« En application de l’Etat d’urgence sanitaire et vue l’évolution des données épidémiologiques de la Covid-19, le monde traverse une recrudescence de nouveaux cas. De nombreux variants circulent à travers le monde y compris dans certains pays limitrophes de la Guinée dont les plus virulents sont : Alpha, Beta, Gamma et Delta. Cette situation risque de produire une troisième vague dans les pays où l’immunité collective n’est pas encore atteinte à cause du faible taux de vaccination parmi lesquels la Guinée avec 4% » indique la note de l’ANSS.

Face à cette situation, la Guinée à l’instar des autres pays a réactualisé son protocole de contrôle sanitaire comme suit :

