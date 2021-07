Si Thierno Yaya Diallo a recouvré sa liberté, Keamou Bogola Haba lui reste toujours en garde à vue à la direction centrale de la Police Judiciaire (DCPJ).

Face à cette vague d’arrestation des leaders de l’opposition, le président de l’UFDG n’est pas tendre avec le pouvoir. Cellou Dalein Diallo reste persuader que l’objectif du président Alpha Condé est de museler l’opposition et de faire taire toutes les voix discordantes.

«Cette arrestation se situe dans le cadre de la répression des voix discordantes. Parce que l’ANAD s’inscrit clairement dans la dénonciation des mauvaises pratiques et de la revendication de la victoire que le peuple de Guinée nous a donné le 18 octobre 2020. Je pense que l’objectif visé par Alpha Condé et sa police politique, c’est de faire taire toutes les voix discordantes. Bogola Haba est très actif dans la communication, dans la dénonciation des mauvaises pratiques de ce pouvoir et il est un soutien important de l’ANAD. Et je pense qu’il n’y a rien d’autre que cette volonté d’Alpha Condé de museler l’opposition», a-t-il dénoncé sur FIM FM.

Par ailleurs, le principal opposant guinéen estime que Thierno Yaya Diallo ne se reproche de rien, c’est pourquoi il a été libéré, Cellou Dalein Diallo jure que le maintien de Keamou Bogola Haba fait suite à ses sorties contre le pouvoir.

«Aujourd’hui, le pouvoir se radicalise parce qu’il n’est pas à l’aise. Il a perdu la légitimité le 18 octobre (élection présidentielle). Il ne fait qu’utiliser la force, l’intimidation et la corruption. Pourquoi ils ont kidnappé Thierno yaya pour l’amener à la DCPJ s’il n’a rien fait ? Bogola Haba on le maintien parce qu’il tient des propos subjectifs. J’ai le sentiment qu’Alpha Condé augmente le nombre des otages. Il y a déjà beaucoup en prison et il (Alpha) trouve que c’est insuffisant. Il faut accroître le nombre», regrette Cellou Dalein Diallo.

Pour rappel, ces deux alliés de Cellou Dalein Diallo ont été arrêtés ce mercredi 14 juillet 2021, à Lambanyi, dans la commune de Ratoma.