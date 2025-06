Alors que la Fédération guinéenne de football (FGF) a récemment lancé un appel à candidatures pour le poste de sélectionneur du Syli national, le consultant sportif Thierno Saidou Diakité s’est exprimé sur les critères à privilégier pour ce recrutement crucial. Il recommande à la FGF de choisir un technicien aguerri, connaissant parfaitement les réalités du football africain.

Joint par Guinée360, Thierno Saidou Diakité n’a pas manqué de critiquer le retard pris dans la publication de l’appel à candidatures, estimant que le départ de Michel Dussuyer ne faisait plus de doute .

« On se posait la question, pourquoi ne pas lancer un appel à candidature pour recruter un entraîneur parce qu’il y a des échéances qui pointent à l’horizon. Et comme ce n’était pas évident que Michel Dussuyer soit reconduit pour terminer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il fallait déjà se projeter sur l’avenir et terminer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique et se projeter sur la prochaine édition de la CAN. Donc, à mon humble avis, c’est judicieux et moi, j’approuve l’action de la Fédération nationale du football », a-t-il déclaré.

Concernant le bilan de Dussuyer, le consultant se montre peu convaincu : « Le bilan est mitigé parce que, après ces deux victoires contre l’Éthiopie, on espérait se qualifier sur le terrain à la suite des éliminatoires de la CAN 2025. Malheureusement, on a été contraint au nul par la Somalie, chose qui était un dur échec pour Michel Dussuyer. Et le match suivant contre la Tanzanie a été perdu. Donc, c’est un bilan mitigé. Il n’a pas pu atteindre l’objectif qui avait été assigné, c’est-à-dire assurer la qualification de la Guinée à la CAN 2025 sur le terrain. »

En l’absence d’objectifs clairement énoncés dans l’appel à candidatures, Thierno Saidou Diakité insiste sur l’importance d’un profil à la fois compétent et impliqué .

« Un entraîneur de haut niveau qui a une expérience africaine avérée et ensuite, un entraîneur qui a hâte de résider en Guinée, de suivre le championnat et les différentes compétitions locales parce qu’on a dit qu’il devait aider la direction technique à la formation des encadreurs de toutes les catégories de football. Malheureusement, ces objectifs ne sont pas précisés dans l’appel à candidature. On ne sait pas maintenant si, dans l’entretien que l’éventuel entraîneur aura été choisi, il réussira à signer ces objectifs. Moi, j’aurais souhaité qu’on précise, par rapport à cela, qu’il qualifie la Guinée à une demi-finale ou à une finale. »

À l’approche des prochaines échéances sportives, le choix du futur sélectionneur du Syli national reste un enjeu de taille.

Pour Thierno Saidou Diakité, il est temps de concilier expérience, engagement local et vision stratégique pour redonner au Syli son éclat continental.