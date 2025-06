Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 14 juin 2025, Kalémodou Yansané, vice-président chargé des affaires économiques et financières, s’est exprimé sur les préparatifs du congrès prévu pour le 6 juillet prochain.

Face aux militants réunis, il a lancé un message sans ambiguïté aux membres actuels du bureau exécutif issus du dernier congrès, les enjoignant à confirmer leur candidature avant le 20 juin, faute de quoi ils seront considérés comme démissionnaires.

« Tous ceux qui souhaitent être à nouveau candidats pour faire partie du bureau exécutif sont invités à venir émarger devant leur nom. Cela prouvera qu’ils sont bien vivants et toujours dans l’esprit de l’UFDG. Si d’ici le 20 juin vous n’êtes pas passés, vous serez tout simplement considérés comme démissionnaires. Tous ceux qui estiment être membres élus du bureau exécutif et qui veulent se représenter doivent venir confirmer leur présence devant la Commission, au plus tard le 20 juin à 18 heures. Passé ce délai, vous serez considérés comme démissionnaires. Ceux qui sont déjà présents au siège, profitez de l’occasion pour signer devant votre nom, car les accréditations seront préparées, et seuls les vrais militants de l’UFDG auront accès à cette salle et à ce couloir. »

Réagissant aux critiques sur le processus de renouvellement des structures de base, Kalémodou Yansané a clarifié la position de la direction nationale et annoncé l’organisation prochaine d’élections internes.

« Si vous avez le droit d’être candidat, vous avez aussi l’impérieuse nécessité de vous conformer aux règles. Nous allons procéder à l’élection du bureau fédéral de Kaloum, ici même dans cette salle, le samedi 21 juin. (…) Quant aux petits malins qui s’amusent à dire qu’il faut suspendre toutes les élections au sein de l’UFDG, qu’ils sachent que ces élections sont déjà derrière nous. Sur les 59 fédérations que compte le parti, 56 ont déjà été renouvelées. Ce qui reste est marginal. Au plus tard la semaine prochaine, tout sera bouclé, Inch’Allah, sur l’ensemble du territoire national. »

Il a également réaffirmé l’ancrage de l’UFDG dans les principes de justice, de légalité et de discipline interne. « La paix passe par la justice. Et cette justice repose sur le respect de l’autorité et des règles établies d’un commun accord. Nous sommes un parti légaliste, profondément républicain. Nous nous soumettons aux règles et principes de la justice, mais nous n’accepterons jamais ce qui est injuste, malhonnête ou en dehors du cadre réglementaire. »

Enfin, dans un ton ferme, Kalémodou Yansané a lancé un avertissement clair à ceux qui, selon lui, tenteraient de semer le désordre au sein du parti. « Des badge seront fabriquées, n’auront accès au siège du parti seule les militants de L’UFDG. Ceux qui rêvent de perturber, c’est eux-mêmes qui seront perturbés. On ne provoque personne, mais celui qui nous provoque y trouvera la sécurité de l’UFDG. »

Un discours à la fois directif et défensif, qui témoigne de la volonté de l’UFDG de maintenir la discipline en interne à l’approche de son congrès décisif.