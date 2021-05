Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée ne veut pas baisser les bras face au Pr Alpha Condé malgré la détention de plusieurs de ses cadres. À l’occasion de son assemblée générale hebdomadaire virtuelle de son parti ce samedi 15 mai 2021, Cellou Dalein Diallo a accusé son challenger direct de s’immiscer dans le pouvoir judiciaire.

Depuis quelques mois, le football guinéen est dans un conflit pour la course à la présidence de la fédération guinéenne de football. Pour Cellou Dalein Diallo seul le chef de l’Etat est derrière ce conflit: « Alpha Condé c’est l’homme du désordre et du conflit. Il a semé le désordre dans la classe politique, dans le fichier électoral, dans les élections. Aucune règle n’est observée. Aucune discipline n’est respectée. Il décide que le jour de Laylatoul gadr (nuit de destin) que les gens ne doivent pas aller faire ceci ou cela. Il est en train de semer le désordre dans le sport notamment dans le football. C’est le désordre partout. Il ne supporte pas qu’il y ait une organisation politique ou de la société civile qu’il ne contrôle pas. Dès qu’il a des doutes, il faut que les hommes soient changés. Et qu’il mette des gens à sa dévotion. Il a déjà fait avec les institutions de la République. »

Par ailleurs, le Président de l’UFDG se dit persuadé que le chef de l’exécutif guinéen a une forte influence dans le système judicaire: « Il n’y a aucune institution indépendante. Toutes les institutions sont soumises au caprice de M. Alpha Condé. Elles sont toutes mobilisées pour défendre son pouvoir, son troisième mandat. Il n’y a plus aucun recours. Lorsqu’il n’y a pas une justice indépendante dans un pays, ça signifie que vous n’avez plus de recours. Alpha le sait et c’est pourquoi il a inféodé la justice. C’est pourquoi il avait chassé le président de la Cour constitutionnelle feu Kelefa Sall. Que Dieu ait son âme. Parce qu’il était opposé au tripatouillage de la constitution, au changement de la loi fondamentale. »