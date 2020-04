Riposte au Covid-19: le Fmi allège la dette des 25 pays pauvres y compris la Guinée

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) a approuvé, ce mardi 14 avril 2020, un allégement immédiat du service de la dette pour 25 pays membres y compris la Guinée au titre du fonds fiduciaire réaménagé d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire Arc), dans le cadre des mesures que le Fmi prend pour aider ses pays membres à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre de cet allègement de la dette, la directrice générale du Fmi a déclaré que «les pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables recevront ainsi des dons qui couvriront leurs obligations envers le FMI pour une phase initiale de six mois. ce qui leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et autres efforts de secours d’urgence vitale».

La directrice du Fmi Mme Kristalina Georgieva a souligné que «le fonds fiduciaire Arc peut actuellement fournir un allégement du service de la dette sous forme de dons à hauteur d’environ 500 millions de dollars, y compris les 185 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon comme ressources immédiatement disponibles», a-t-elle souligné avant d’ajouter que d’autres pays, parmi lesquels la Chine et les Pays-Bas, s’apprêtent également à apporter leurs contributions.

«Le #FMI approuve un allégement de la dette de 25 pays membres. Pour la #Guinee, concernée, cela correspond à un montant total estimé à USD 116,77 millions sur 2 ans. Dans l’immédiat, un allègement de USD 22,44 millions pour les 6 premiers mois (mai-octobre 2020) est accordé», a tweeté Mohamed Lamine Doumbouya, ancien ministre du Budget et actuel conseiller à la Présidence de la République.