En séance plénière ce vendredi 13 mars 2026, les conseillers nationaux de la transition (CNT) ont adopté un ambitieux projet de financement de la Banque africaine de développement (BAD). Doté de 30,5 millions USD, ce financement vise à transformer les chaînes de valeur agricoles autour des zones de transformation agro-industrielle en Guinée.

Le projet, signé le 30 mai 2025, est financé par la BAD via le Fonds de la Facilité pour les États en transition (FCV). Sur ce montant, 24,5 millions USD sont accordés sous forme de dons (80 %), tandis que 6 millions USD proviennent d’un prêt.

Ce projet stratégique vise à renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir des pratiques agricoles résilientes face au climat, et dynamiser les parcs agro-industriels des régions de Boké et Kankan.

Placé sous la tutelle de la Présidence, via l’Autorité de Développement des Zones Économiques Spéciales (ADAZZ), le projet suscite des interrogations, mais a été salué pour son ambition.

Les conseillers ont insisté sur plusieurs axes, comme l’amélioration des infrastructures agricoles, l’adoption de pratiques durables, et un suivi rigoureux. Le CNT recommande aussi un soutien accru aux petits exploitants, la transparence dans la gestion des fonds, et un focus sur l’entrepreneuriat féminin et l’emploi des jeunes. Le respect des délais et des normes environnementales reste primordial.