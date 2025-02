Lors de son assemblée hebdomadaire, ce samedi 15 février 2015, l’Union des forces républicaines (UFR) a réagi suite au verdict rendu par la Cour suprême sur le litige foncier qui opposait les anciens Premiers ministres Cellou Dalein et Sidya Touré à l’État guinéen.

Selon Alya Kolon Bangoura, secrétaire exécutif du parti dirigé par Sidya Touré, la décision de la plus haute juridiction du pays restera désormais gravée dans les annales de l’histoire. “On ne va jamais oublier cela. La lutte continue malgré tout. Nous allons poursuivre cette lutte. Si c’est le droit qui va nous être donné, on aura ce territoire-là. Et cette villa, cette résidence privée, nous sera retournée tôt ou tard. Parce que ce territoire-là nous appartient, on l’a acheté à l’État guinéen,” a-t-il martelé.

Dans son arrêt, insusceptible de recours, la plus haute juridiction du pays a invalidé les décrets d’attribution des propriétés revendiquées par les deux anciens Premiers ministres, estimant qu’ils étaient contraires à la loi. L’affaire remonte en février 2022 avec l’opération de récupération des domaines de l’État. La Direction générale du patrimoine bâti avait alors ordonné aux deux hommes politiques de quitter leurs résidences de Conakry.

“Quand il a été nommé le 9 juillet 1986 par Lansana Conté, Sidya Touré a demandé à l’État de lui montrer un lieu où il pourrait acheter pour construire sa résidence privée. Parce que c’est l’État qui possède la cartographie de tout le territoire guinéen. Dans ce cadre, trois terrains ont été proposés à Sidya à l’époque : un terrain à la Minière, un autre à Taouyah, et un autre à Kipé. À ce moment-là, son avocat et les huissiers ont parcouru ces terrains avec Alpha Ousmane Diallo, qui était ministre de l’Habitat à l’époque. Après avoir visité ces lieux, Sidya Touré a choisi celui qui lui semblait le plus favorable, et a acheté ce terrain à un prix élevé à l’État guinéen. Il possède tous les documents nécessaires et l’argent a été versé au Trésor public. Il y a même eu un décret légitime du feu Général Lansana Conté qui a validé cela. Ensuite, ce document a été transmis à l’Assemblée nationale, où il a été voté, ratifié et validé par tous. Sidya a donc suivi la voie la plus légale”, a soutenu Kolon Bangoura.