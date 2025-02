Le président du parti Union pour la défense des intérêts républicains (UDIR), Bouya Konaté, a apporté des clarifications, ce vendredi 14 février 2025, sur ses relations avec les autorités de la transition. Il précise que le combat qu’il mène en tant qu’homme politique ne vise pas à obtenir un décret.

Lors d’un entretien avec Guinée360, Bouya Konaté a confié que depuis septembre 2021, au lendemain du coup d’État qui a évincé Alpha Condé, il œuvre pour la réussite de la transition. Cependant, il souligne que sa démarche est une suite logique dans la lutte qu’il mène pour l’amélioration des conditions de vie des Guinéens.

“Notre objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. La Guinée n’est pas un pays à partager. Le jour où on décidera que Bouya Konaté peut apporter quelque chose à la Guinée à travers un département ministériel, si je trouve que mes aptitudes, ma compétence et ma culture me permettent de bien gérer ce département, peut-être que je l’accepterai”, a-t-il déclaré, dénonçant ceux qui pensent que la Guinée est un gâteau à partager.

“Ce qui est dangereux, c’est que chacun croit que c’est un problème de partage de gâteau, tout en oubliant le peuple qui est affamé et qui, lorsqu’il sort le soir, a toute une difficulté à trouver un bus pour se déplacer ou qui n’a plus les moyens de manger trois fois par jour. Je ne suis pas en politique pour devenir ministre”, a-t-il précisé, rappelant que la nomination d’un cadre relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. “Celui qui est tributaire du décret, c’est celui qui décide cela.”

Le leader du parti UDIR a également précisé que ses actions pour la réussite de la transition en Guinée ne datent pas d’aujourd’hui. En 2009, il avait œuvré, à l’époque, dans la plus grande modestie pour que la transition réussisse.

“A l’époque, on m’a proposé le poste de directeur du Port autonome que j’ai décliné. Après cela, j’ai contribué à l’adoption du plus grand décret de Guinée, sans bruit, avec un travail de fond. J’étais ambassadeur itinérant, porteur de mandat présidentiel. Mais la Guinée n’est pas un gâteau à partager”, insiste Bouya Konaté.

Vous pourrez lire l’intégralité de cette interview très bientôt sur Guinée360.