Poursuivi pour menaces de mort et diffamation contre le journaliste, Mohamed Mara, Cheick Affan devrait comparaître ce lundi 15 février 2021. Mais, le procès a été renvoyé.

Selon l’avocat de la partie civile, les raisons de ce report serait lié à un “cafouillage” dans l’enrôlement du dossier.

«L’audience était prévue aujourd’hui et apparemment on avait été convoqué le 1er. L’affaire a été renvoyée le 22, mais je n’étais pas au courant. Le prévenu et ses avocats n’ont jamais accepté de recevoir les citations. Mais comme on le dit, il peut courir et sauter, le soleil continuera toujours à se lever à l’ouest. Quoi qu’il en soit, il va falloir à un moment donné qu’il réponde de ses actes et il le fera», a déclaré Alpha Yaya Dramé, avocat du journaliste Mohamed Mara.

L’accusé lui, se montre rassurant quant au triomphe du droit dans cette affaire qui perdure depuis 1 an, en attendant la prochaine audience prévue le 22 février 2021.