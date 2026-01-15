L’international sénégalais, Sadio Mané annonce qu’il dispute actuellement sa dernière coupe d’Afrique des Nations, sur le sol marocain. L’attaquant de 33 ans a fait cette déclaration après la qualification d’hier du Sénégal en finale de la CAN2025, au détriment de L’Égypte.

Acteur majeur de la qualification du Sénégal en finale de cette édition 2025, Sadio s’apprêterait à disputer son dernier match en CAN, dimanche prochain contre le Maroc. L’attaquant sénégalais a fait cette annonce hier, devant les médias après avoir propulsé les siens en finale « Comme on est qualifiés, je suis très heureux de pouvoir jouer pour ma toute dernière CAN une finale avec les Lions. J’espère la remporter et amener (la coupe) à Dakar », a annoncé Mané, buteur à la 78e minute du seul but de la rencontre.

Sadio Mané, qui va disputer sa troisième finale lors des quatre dernières éditions de la CAN, pour un titre obtenu en 2021, ainsi que deux ballons d’or africain gagnés en 2019 et en 2022.

En ce qui concerne le choc face au Maroc, le fils de Bambali se montre optimiste : « Nous connaissions la difficulté du match. Nous connaissions la force de l’équipe d’Égypte et nous avons essayé de tirer profit de nos expériences passées », a-t-il déclaré.

Mané et ses coéquipiers sont attendus, dimanche prochain, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat pour la 35ème finale de la coupe d’Afrique des Nations.