Le gouvernement, à travers le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a annoncé la publication des résultats définitifs du recrutement de trois cents (300) enseignants-chercheurs nationaux titulaires d’un doctorat (PhD).

L’information a été portée à la connaissance du public, et plus particulièrement de la communauté universitaire, marquant ainsi l’aboutissement du processus de sélection engagé pour renforcer les effectifs d’enseignants-chercheurs au sein des institutions d’enseignement supérieur du pays.

Pour voir la liste, cliquer sur ce lien :

Liste-definitive-Candidats-retenus-10.01.2026.pdf