Invité du journal Afrique de TV5 Monde, ce mercredi 14 janvier 2026, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, s’est longuement exprimé sur la situation politique en Guinée et les raisons de son absence du territoire national.

Interrogé sur son choix de ne pas rentrer au pays afin d’exercer une pression directe sur les autorités, l’ancien Premier ministre a invoqué un contexte sécuritaire et judiciaire qu’il juge hostile aux voix dissidentes. « Il n’y a pas de justice en Guinée, vous le savez », a-t-il affirmé, dénonçant une répression systématique à l’encontre des opposants. Selon lui, « tous ceux qui contestent l’Umbria, qui contestent ses ambitions et ses vérités, vous savez où ils sont. Ils sont victimes de disparitions forcées et de morts dans des conditions non élucidées ».

Pour Cellou Dalein Diallo, un retour en Guinée aurait gravement compromis son engagement politique. « Je voulais continuer la lutte que je mène pour l’avènement d’une société dirigée par les règles et les principes de la démocratie », a-t-il expliqué. Et d’ajouter, sans détour : « En restant en Guinée, je serai au cimetière ou en tout cas en prison ». Une perspective qui, selon lui, l’a contraint à poursuivre son combat depuis l’étranger.

À ceux qui voient dans cette absence la crainte d’une arrestation, le leader de l’opposition réfute toute accusation de peur. « Non, ce n’est pas la peur, mais j’ai envie de continuer la lutte que je mène depuis de longues années pour l’avènement dans mon pays d’une société dirigée par les règles et les principes de la démocratie », a-t-il insisté.

Cellou Dalein Diallo estime que son éloignement du pays lui permet de porter plus efficacement la voix de l’opposition sur la scène internationale. « Peut-être que si je n’étais pas à l’extérieur, je n’aurais pas pu être à votre émission pour continuer à dénoncer ce que je considère comme étant une mascarade électorale, comme un second coup d’État contre la Guinée », a-t-il conclu.