Finafrica franchit une nouvelle étape dans son parcours, affirmant son ambition de renforcer l’inclusion financière sur le continent africain. Le changement de nom, de FINADEV Guinée en Finafrica Microfinance Guinée, traduit une vision résolument tournée vers l’avenir et une volonté accrue de répondre aux attentes des communautés qu’elle accompagne.

Finafrica Microfinance Guinée fait désormais partie du réseau Finafrica, dédié aux secteurs de la microfinance et de l’assurance en Afrique.

En rejoignant le réseau Finafrica, Finafrica Microfinance Guinée renforce son engagement pour une finance inclusive et durable. Depuis sa création en 2009 sous le nom de FINADEV Guinée, l’institution a bâti un réseau solide de 23 agences à travers le pays, dont 7 à Conakry et 16 en régions, avec l’objectif d’en ouvrir deux nouvelles en 2025.

Finafrica Microfinance Guinée incarne des valeurs fondamentales qui structurent son engagement en Guinée :

• Centricité client : chaque client est au cœur des priorités de Finafrica Microfinance ;

• Partenaire de confiance : avec des années d’expérience, Finafrica Microfinance est le partenaire financier privilégié des petites et moyennes entreprises en Guinée ;

• Accessibilité simplifiée : les démarches sont optimisées pour garantir un accès rapide et efficace au crédit ;

• Création de valeur : l’épargne et les investissements durables sont encouragés pour générer un impact positif durable ;

• Solutions sur mesure : des produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des entrepreneurs, commerçants, artisans et agriculteurs..

“Ce changement de nom marque une étape importante pour l’installation de la marque Finafrica sur le territoire africain et en particulier en Guinée. L’intégration de Finadev Guinée au réseau Finafrica va lui permettre de bénéficier de l’expertise de l’un des plus importants réseaux d’entreprises du secteur financier en Afrique.” Pierre CARPENTIER, Directeur Général de Finafrica.

Sadou BARRY, Directeur général de Finafrica Microfinance Guinée, souligne : “Notre intégration au réseau Finafrica va nous permettre de poursuivre notre activité en Guinée grâce à une gouvernance plus ambitieuse, un renforcement des moyens matériels, humains et financiers, la mise en place d’une stratégie incluant le digital, la diversification de nos offres et une attention constante portée à la satisfaction client. Nous restons déterminés à répondre aux besoins et attentes de nos clients avec des solutions innovantes et adaptées.”

À propos de Finafrica Finafrica, filiale du Groupe Duval fondée en 2018, a pour ambition de devenir un acteur de référence de l’inclusion financière et assurantielle en Afrique en positionnant l’innovation et le digital au cœur de sa stratégie. Avec ses 10 filiales et ses 1 000 collaborateurs, le réseau Finafrica accompagne au quotidien 1 300 000 clients dans 5 pays (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal et Rwanda) et contribue au développement des secteurs à impact, soutient l’émancipation des femmes et facilite l’insertion des jeunes entrepreneurs. Avec un plan de développement ambitieux, Finafrica a pour volonté de poursuivre sa stratégie d’expansion du réseau. Contact Presse : Ismaïla DIALLO +224 663 12 67 65