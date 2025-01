Dans cet entretien accordé à Guinée360, le président du parti UDRP et vice-président de l’ANAD s’exprime sur la démission de Me Mohamed Traoré du CNT. Tout en reconnaissant à chacun le droit d’agir selon ses convictions, Édouard Zoutomou Kpoghomou espère que les conseillers nationaux désignés par les partis politiques membres des forces vives privilégieront l’intérêt général de la Guinée et emboîter le pas.

Guinée360.com: Comment réagissez-vous à la démission de Me Mohamed Traoré du CNT?

Édouard Zoutomou Kpoghomou : Je pense que Me Mohamed Traoré a posé un acte citoyen qui est très louable. Au niveau des forces vives, nous avons dit qu’à partir du 31 décembre, on ne reconnaîtrait pas l’autorité du CNRD. Maître Traoré a été envoyé au CNT à travers, un organe juridique qui est le Barreau de Guinée. On leur a confié une mission pendant une durée délimitée dans un décret qui est un document officiel. Quand ça arrive à expiration, c’est très louable que l’on prenne des positions de ce genre pour montrer qu’on est en accord avec la loi. Je pense que l’on aurait jamais besoin de dire que la justice est la boussole de la transition, si tous les juristes faisaient ce que Me Mohamed Traoré a fait. Parce que les actes parlent plus fort que les mots.

Peut-on s’attendre à d’autres démissions dans les jours ou semaines à venir?

Mais bien sûr. Parce que quand vous dites que vous ne supportez pas, vous ne reconnaissez pas quelqu’un, ou alors un ordre, ou alors une opposition déterminée, et il n’y a pas de raison valable que vous continuez à suivre et à servir cela. C’est purement contradictoire.

Est-ce que la question a été discutée au sein de l’ANAD?

Je ne parle pas en tant que vice-président de l’ANAD, mais nous avons demandé à ce que l’on puisse se concerter et nos représentants que nous avons là aussi devraient peut-être faire la même chose. Élargir ça même au niveau des forces vives. Parce que ce sont les forces vives sur le plan politique qui maintiennent la pression pour la fin de la transition. Les forces vives ont dit qu’à partir du 31 décembre, elles ne reconnaîtraient plus l’autorité du CNRD. Or, le CNT est un organe de la transition. Alors nous espérons que beaucoup d’autres vont lui emboîter le pas et ne pas aider à maintenir ce système que nous voulons qu’il change parce que ça entrave le développement du pays.

Comment comprenez-vous la position des représentants des partis politiques qui vont décider de rester au CNT?

C’est une position citoyenne qu’il faut prendre. Si leur comportement est en adéquation avec leur positionnement, s’ils pensent réellement que les choses que le CNT ou le CNRD sont en train de faire leur va, et ça va dans le sens du renforcement ou alors du positionnement de la Guinée pour un développement futur, ils peuvent continuer à le faire.

Quel appel avez -vous à lancer aux autres membres ?

Nous lançons un appel à tous ceux qui sont patriotes. Et qui pensent que, le développement de la Guinée ne se fera que lorsque nous serons dans le cadre d’un retour à un ordre constitutionnel. C’est ça qui va mettre les jalons pour un développement durable. Alors si on pense comme ça, il vaut mieux qu’on emboite les pas des cadres. Je dois dire que Me Mohamed Traoré qui vient de poser cet acte est un cadre compétent, venu du barreau de Guinée. Alors nous pensons qu’il a fait un bon acte et nous n’avons pas manqué de l’appeler pour l’en féliciter. Nous lançons l’invitation à tous ceux qui peuvent lui emboîter le pas et faire en sorte que l’on retourne à un ordre constitutionnel le plus rapidement possible.