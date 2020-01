Ligue 1 (J8): Face à l’ASFAG, le Hafia FC décroche sa deuxième victoire de la saison…

Pour ce match avancé de la 8e journée de Ligue 1 guinéenne, c’est un Hafia Football Club très chanceux qui a décroché face à l’ASFAG, sa deuxième victoire de la saison.

Ce soir au Stade du 28 septembre, le Hafia FC recevait son homologue de l’Association Sportive des Forces Armées Guinéennes, pour ce qui constituait le premier match de la 8e journée du championnat national de Ligue 1.

Le club de KPC a pris les commandes de ce match très tôt grâce à un très beau but de Moise Nkounkou, excellemment servi par Ibrahima Sory Camara. L’ASFAG ne baissera pas les bras avant de rendre aux verts, la pièce de leur monnaie. Et c’est en seconde période, après de multiples tentatives, qu’Ibrahima Kassory Camara trompe la défense et le gardien du Hafia, pour l’égalisation à la 74’ (1-1).

En fin de match, la chance sourit au Babata, qui se voit bénéficier d’un penalty après un maniement de ballon par un défenseur militaire dans la surface de réparation. Sacca Mohamed le transforme (86’, 2-1 score final).

Le Hafia compte désormais 11 points, 6e au classement. L’ASFAG est bien loin derrière, 12e avec seulement, 5 points.