Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a exprimé son optimisme quant au déroulement de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Invité de la chaîne Voix Africa, il a salué le climat apaisé dans lequel se sont tenues les dernières consultations référendaires, qu’il considère comme un signal encourageant pour le scrutin à venir.

Évoquant le déroulement du référendum, le ministre a rappelé que la Guinée avait souvent connu des élections marquées par la violence. « On ne pouvait pas imaginer qu’on pouvait organiser des élections en Guinée et qu’on n’ait pas de blessés, on n’a pas de morts, on n’a rien. On a voté, on a donné le résultat tout simplement, les gens sont allés voter chez eux, ils sont partis voter, retournent à la maison sains et saufs », a-t-il déclaré.

Selon lui, le calme observé récemment constitue un signe de maturité démocratique. « On est libre d’aller voter pour qui on veut. Mais cette fois-ci, cette assurance qui est donnée déjà au peuple de Guinée, ça veut dire les élections prochaines qui arrivent on est rassuré déjà que ces élections vont se passer comme ça s’est passé pendant les élections référendaires », a-t-il poursuivi.

Laye Sékou Camara estime que cette évolution est porteuse d’espoir, tant pour le gouvernement que pour les citoyens. « C’est déjà un signe pour nous, pour nous, membres du gouvernement, pour dire qu’aujourd’hui, c’est les élections qui viennent, même pour la population », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé les tensions qui avaient entouré les précédents scrutins. « On a eu des élections ici référendaires, on sait comment ça s’est terminé avec véhicules vandalisés, de blessés, de morts on a eu tout ça ici. Mais cette fois-ci, ça s’est passé dans le calme, dans la sérénité et vraiment dans la paix », a-t-il souligné, estimant que cette accalmie « rassure un peu le politique pour dire qu’on a quand même foi que ces élections vont se passer très bien, dans les règles ».

Interrogé sur ceux qui avancent que l’élection du 28 décembre serait « déjà gagnée d’avance », le ministre a refusé d’entrer dans des spéculations. Pour lui, la véritable force du scrutin réside dans la capacité du peuple à exprimer sa volonté souveraine. « Le vrai poids lourd, c’est le peuple guinéen », a-t-il insisté, estimant que les électeurs sauront faire le meilleur choix lors du vote.